Elise Schaap gaat de hoofdrol spelen in de verfilming van het boek Stromboli van Saskia Noort, vertelde de schrijfster zaterdag in Shownieuws.

Vrijdag werd al bekend dat regisseur Michiel van Erp het boek gaat verfilmen. "Als Michiel dit gaat doen kan het alleen maar heel goed worden. En Elise Schaap doet de hoofdrol. Ja, daar kun je niet over klagen hè?", aldus Noort. De schrijfster zei ook dat de opnames daadwerkelijk op het eiland Stromboli zullen plaatsvinden. "Dat is echt gewoon geweldig."

Stromboli vertelt over een recent gescheiden vrouw die voor het eerst alleen op vakantie gaat. Zij heeft zich, om haar ex-man te vergeten, ingeschreven voor een From Fear to Love-cursus op het Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. Onder leiding van een vermaarde goeroe probeert een bont gezelschap van getormenteerde zielen weer tot zichzelf te komen.

Het is niet het eerste boek van Noort dat wordt verfilmd. Eerder belandden De Eetclub, De verbouwing en Terug naar de kust al in de bioscoop.