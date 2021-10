Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week kwam er een aantal grote filmklassiekers online plus een gloednieuwe Pokémon-film.

Series

Pretty Smart (seizoen 1)



Netflix' nieuwste comedyserie Pretty Smart is een soort 'gender-swapped' The Big Bang Theory. De intellectuele Chelsea trekt in bij haar minder slimme zusje Claire en haar oppervlakkige huisgenoten. In het begin voelt Chelsea zich totaal niet op haar plek, maar wanneer ze zich openstelt, leert ze veel over vriendschap en geluk.

138 Trailer Pretty Smart

The Billion Dollar Code (seizoen 1)



De nieuwe miniserie The Billion Dollar Code vertelt het verhaal van een Berlijnse kunstenaar en een hacker. De twee werken in de jaren negentig aan een Google Earth-achtig systeem, nog voordat Google Earth bestond. Jaren later klagen ze Google aan wegens inbreuk op het octrooi.

Sexy Beasts (seizoen 2)



Netflix pompte er razendsnel een nieuw seizoen uit van hun nieuwe spraakmakende realitydatingshow Sexy Beasts. Hierin gaan mensen in een The Masked Singer-achtig kostuum op blind date zodat ze niet op iemands echte uiterlijk kunnen vallen.

On My Block (seizoen 4)

Maak je klaar om afscheid te nemen van Monse, Jamal en de rest van de On My Block-squad: het vierde seizoen van de coming-of-age-serie, die sinds deze week op Netflix staat, is gelijk ook het allerlaatste seizoen.

Morten (seizoen 1)



De Nederlandse thrillerserie Morten, die geen tweede seizoen krijgt, staat sinds deze week op Netflix, nadat NPO3 haar eerder al had uitgezonden. In deze serie speelt Peter Paul Muller de ambitieuze politicus Morten Mathijsen van de politieke partij De Nieuwe Liberalen. Hij lijkt op weg naar het minister-presidentschap tot een duistere zaak uit het verleden weer boven komt drijven.

61 Trailer MORTEN: wat als je verleden je ambitie in de weg staat?

Baking Impossible (seizoen 1)



Netflix geeft weer een nieuwe twist aan het bakgenre: in de realityshow Baking Impossible moeten topbakkers en -ingenieurs samen eetbare creaties maken die ook nog intense stresstests moeten doorstaan. Denk aan een waterdichte, eetbare boot die ook echt moet kunnen varen. Er staat een behoorlijk geldbedrag op het spel, want de winnaars pakken een ton.

Films

There's Someone Inside Your House (2021)



In There's Someone Inside Your House nemen Makani en haar vrienden op Osborne High School het op tegen een meedogenloze, gemaskerde moordenaar. Die richt zijn moordneigingen op leerlingen én onthult hun grootste geheimen.

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2021)



In deze nieuwe Pokémon-film stuit Ash Ketchum op de Tarzan-achtige jongen Koko, die opgroeide in de jungle met de Pokémon Zarude. Als Koko Ash en zijn Pikachu ontmoet, ontdekt hij steeds meer van de mensenwereld. Maar dat levert nieuwe problemen op als een onderzoeker kwade plannen heeft voor zijn jungleonderkomen.

86 Trailer Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle

Heat (1995)

Twee legendarische acteurs op de toppen van hun kunnen; dat is Heat in een notendop. Detective Vincent Hanna (Al Pacino) is helemaal geobsedeerd door meesterdief Neil McCauley (Robert De Niro). De twee belanden in elkaars vizier als McCauley de overval van zijn leven beraamt. Daarna volgt een intens spannend kat-en-muisspel, dat meer dan 25 jaar later nog steeds grote indruk maakt.

Escape the Undertaker (2021)

Netflix zette deze week ook weer een nieuwe interactieve film online. Dat wil zeggen dat je met hulp van je afstandsbediening zelf het verloop van het verhaal kan sturen. In horrorfilm Escape the Undertaker volg je het worstelteam The New Day in hun poging het spookhuis van WWE-legende The Undertaker te overleven.

116 Trailer Escape The Undertaker

No Country for Old Men (2007)

In de moderne westernklassieker No Country for Old Men stuit Vietnam-veteraan Llewelyn Moss (Josh Brolin) op een bedrag van 2,5 miljoen dollar bij de plaats delict van een gruwelijk moordtoneel. Er zit niets anders op dan te vluchten, want er komen een hoop types op hem af van wie de motieven niet allemaal even zuiver zijn, onder wie hitman Anton Chigurh (Javier Bardem).

Deze titels verschenen deze week ook op Netflix:

2 oktober

Ocean's Eleven (2001)

Ocean's Twelve (2004)

Ocean's Thirteen (2007)

Two Weeks Notice (2002)

Fight Club (1999)

Saving Private Ryan (1998)

Norbit (2007)

Christine (1983)

Dark Shadows (2012)

The Conjuring (2013)

Get Hard (2015)

American Sniper (2014)

Wimbledon (2004)

Diana Princess of Wales: A Celebration of a Life (2012)

John Lennon: Love Is All You Need (2010)

3 oktober

Knight and Day (2010)

Freedom Writers (2007)

Scissor Seven (seizoen 3)

All She Wrote (2018)

I Superbiker 2 - The Showdown (2012)

Jumper (2008)

4 oktober

Solar System: The Secrets of the Universe (2014)

Paw Patrol (seizoen 5 en 6)

Blue's Clues & You (seizoen 1)

Fractals: The Colors of Infinity (1995)

5 oktober

Remember You (seizoen 1)

Dave Chapelle: The Closer (2021)

6 oktober

The Five Juanas (seizoen 1)

Fifty Shades Freed (2018)

Bad Sport (seizoen 1)

Agatha Christie's Endless Night (1972)

Les Carabiniers (1963)

The Angry Silence (1960)

Love is Blind: Brazil (seizoen 1)

7 oktober

Baby Driver (2017)

The Way of the Househusband (seizoen 1, deel 2)

8 oktober

Family Business (seizoen 3)

Grudge (2021)

My Brother, My Sister (2021)

A Tale Dark & Grimm (seizoen 1)