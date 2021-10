Streamingdienst Netflix heeft groen licht gegeven voor That '90s Show, een spin-off van de tv-serie That '70s Show, meldt Deadline.

That '70s show was een Amerikaanse serie die draaide om een groep tieners aan het einde van de jaren zeventig. De serie telde tweehonderd afleveringen en werd op 23 augustus 1998 voor het eerst uitgezonden en eindigde op 18 mei 2006.

In de spin-off zullen acteur Kurtwood Smith en actrice Debra Jo Rupp, die het echtpaar Red en Kitty Forman speelde in That '70s Show, hun oude rollen weer vertolken.

Acteurs uit de originele serie

That '90s Show speelt zich af in het jaar 1995 in de Amerikaanse staat Wisconsin en volgt het personage Leia Forman. Dit is de dochter van de personages Eric Forman en Donna Pinciotti, die in That '70s Show werden gespeeld door acteur Topher Grace en actrice Laura Prepon.

Nadat That '70s Show eindigde werd de franchise uitgebreid met de serie That '80s Show, die liep van januari tot mei 2002. Hierin speelden geen acteurs uit de originele serie.

Onder anderen actrice Mila Kunis en acteurs Ashton Kutcher en Wilder Valderrama werden bekend bij het grote publiek door hun rollen in That '70s Show. Het is nog niet bekend of zij, of andere leden uit de oorspronkelijke cast, zullen terugkeren in de nieuwe serie. Voor That '90s Show staan tien afleveringen gepland.