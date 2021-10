De Franse filmregisseur Luc Besson wordt vrijwel zeker niet vervolgd in de verkrachtingszaak die tegen hem liep, meldt persbureau AFP vrijdag.

De openbaar aanklager in Parijs aan de rechter gevraagd om van vervolging af te zien.

De Vlaamse actrice Sand van Roy beweerde in 2018 meerdere keren te zijn verkracht door Besson, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend.

In 2019 besloot het Openbaar Ministerie in Frankrijk ook al na maanden onderzoek af te zien van vervolging omdat er geen bewijs zou zijn. In oktober van dat jaar besloot een Franse rechter het onderzoek tegen de 62-jarige filmregisseur toch te heropenen.

De onderzoeksrechter moet nu een beslissing nemen of hij inderdaad de zaak van wil sluiten zonder tot vervolging over te gaan.

Meerdere beschuldigingen van seksueel ongepast gedrag

De 31-jarige Van Roy was de eerste die naar voren kwam met deze beschuldigingen, na haar volgden vijf vrouwen die de regisseur van seksueel ongepast gedrag beschuldigden, een van hen had aangifte gedaan.

Ook een assistent van de regisseur had een verklaring bij de politie afgelegd waarin ze beweerde drie niet-wederzijds seksuele relaties met hem te hebben gehad.

Als bewijsvoering liet zij passages uit haar dagboek en een briefje dat Besson voor haar had geschreven zien. Dit briefje liet hij achter nadat hij haar in een hotelkamer gedrogeerd en vervolgens misbruikt zou hebben.

Besson werd wereldberoemd dankzij films als The Fifth Element, Lucy en Taken.