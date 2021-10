De Amerikaanse actrice Shannen Doherty vindt zichzelf een betere actrice sinds borstkanker bij haar werd geconstateerd, vertelde ze donderdag in The Kelly Clarkson Show.

Vorig jaar werd bekend dat bij Doherty's borstkanker was teruggekeerd in stadium vier (met uitzaaiingen naar andere organen of weefsels, red.) nadat ze sinds 2017 in remissie was.

"Ze worden afgeschreven door verzekeringsmaatschappijen, door dokters en door hun eigen bazen", vertelde de vijftigjarige actrice over mensen met kanker in een vergevorderd stadium.

"En in alle eerlijkheid, wanneer dit met je gebeurt word je waarschijnlijk ook een hardere werker dan je ooit was. Voor mij als actrice: nu heb ik zo'n rijkdom aan emoties waar ik uit kan putten voor mijn acteren."

'We zijn nog altijd levendig'

Doherty, bekend door haar rollen in de series Beverly Hills, 90210 en Charmed, pleit ervoor om mensen met kanker vooral niet af te schrijven.

"Ik ben een betere actrice en het helpt me absoluut. Maar je moet jezelf ook op de voorgrond zetten en zeggen: 'Schrijf ons niet af.' We zijn nog altijd levendig, we zijn er en we maken deel uit van de werkende groep mensen."

Dat de actrice wil blijven acteren, heeft ook praktische redenen. "Mensen met kanker in stadium vier hebben families die op ze rekenen en ze hebben dat loonstrookje gewoon nodig."