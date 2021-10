Annemieke van Vliet en Achmed Akkabi, producenten van de dramaserie Mocro Maffia, zijn vrijdag bekroond met de CFAP Prijs 2021. Deze vakprijs ter waarde van 20.000 euro wordt jaarlijks uitgereikt door het Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten.

Een vakjury koos de winnaar uit de negentig voordrachten door vakgenoten en collega's uit de film- en mediasector. Van Vliet en Akkabi zijn voorgedragen voor hun creatieve samenwerking in verschillende dramaproducties, zoals de succesvolle serie Mocro Maffia.

Dit is de tweede keer in korte tijd dat Mocro Maffia een prijs wint. Vorige week won de hitserie een Gouden Kalf op het Nederlands Film Festival voor de beste dramaserie van het jaar. Volgende week maakt de serie alweer kans op een prijs. Dan vindt de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring plaats, waarvoor de serie ook is genomineerd.

Producent Akkabi heeft Mocro Maffia mede bedacht en speelt de hoofdrol in de serie, die losjes is gebaseerd op het gelijknamige boek van misdaadjournalist Wouter Laumans.