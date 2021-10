De Pakistaans-Amerikaanse acteur Kumail Nanjiani vermijdt gesprekken over zijn lichaam, door de ophef die ontstond nadat hij eind 2019 een selfie plaatste met zijn ontblote bovenlijf, vertelt hij tegen GQ.

"Ik heb gemerkt dat sinds ik de foto anderhalf jaar geleden plaatste, ik het steeds minder prettig vind om over mijn lichaam te praten, en dat wordt steeds erger", vertelt de acteur.

De 43-jarige Nanjiani, bekend van zijn rollen in onder andere Silicon Valley en The Big Sick, plaatste de foto van zichzelf op Instagram in de aanloop naar zijn rol in de Marvel-film Eternals, waarvoor hij veel spiermassa had opgebouwd voor zijn rol als superheld Kingo.

Zijn transformatie zorgde voor ontzettend veel reacties, onder andere van collega-acteurs The Rock, Salma Hayek en Zach Braff.

'Wilde me krachtig voelen'

De acteur vertelt dat hij gespierd wilde worden omdat Marvel-superhelden doorgaans niet van Zuid-Aziatische origine zijn. "Ik wil eruit zien als iemand die Thor of Captain America (superhelden, red.) aankan. Ik dacht: ik wil dit omdat ik geloofwaardig wil zijn en me krachtig voelen in die rol."

De reden dat hij de foto op Instagram plaatste was omdat hij de filmindustrie een ander beeld wilde geven van mensen met een Aziatische achtergrond.

"Bruine mensen krijgen heel specifieke rollen toebedeeld. We zijn óf heel bang of we zorgen voor terreur. Dat zijn de enige twee opties die we hadden. We kunnen je computer fixen of we broeden op iets bij de beurs."