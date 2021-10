Madonna heeft er spijt van dat ze een rol in de film The Matrix heeft afgeslagen. Dit vertelde de zangeres donderdag in de talkshow The Tonight Show van Jimmy Fallon.

"Ik heb een rol afgeslagen in The Matrix, geloof je het zelf? Ik kan mezelf wel wat aandoen. Dat is een van de beste films die ooit is gemaakt", vertelde de zangeres aan Fallon, die aan haar vroeg of er dingen zijn waarvan ze spijt heeft.

The Matrix kwam in 1999 uit en had de acteurs Keanu Reeves, Laurence Fishburne en Carrie-Ann Moss in de hoofdrollen. De film werd geregisseerd door Lana en Lilly Wachowski.

"Een heel klein deel van me heeft nog altijd spijt van dat ene moment in m'n leven", aldus Madonna.

De zangeres vertelde dat ze ook spijt heeft dat ze de rol van Catwoman heeft geweigerd in de film Batman Returns (1992). Deze rol werd uiteindelijk gespeeld door actrice Michelle Pfeiffer.

De 63-jarige Madonna heeft daarentegen geen spijt dat ze een rol in Paul Verhoevens film Showgirls (1995) heeft afgeslagen.