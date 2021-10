De makers van de hitserie Homeland werken samen met streamingdienst Starzplay en Sony Pictures aan een serie over de voormalige Spaanse koning Juan Carlos I, meldt Deadline.

De serie gaat XRey heten en is gebaseerd op de gelijknamige Spaanse podcast, die in 2020 gelanceerd werd. Daarin komt het leven van de 83-jarige oud-vorst voor en na zijn aftreden in 2014 uitgebreid aan bod. In de podcast doen premiers, vooraanstaande historici en onderzoeksjournalisten een boekje open over Juan Carlos.

Centraal staat de regeerperiode van de oud-koning, die begon in 1975 en eindigde toen hij in 2014 afstand deed van de troon. Juan Carlos noemde toen persoonlijke redenen zoals zijn zwakke gezondheid de voornaamste reden voor zijn aftreden.

De oud-koning wordt sindsdien geregeld in verband gebracht met corruptie. Op dit moment woont Juan Carlos, die na zijn aftreden zijn titels mocht behouden, in de Verenigde Arabische Emiraten.

Intiem verhaal over gevangen zitten tussen twee werelden

Howard Gordon, producent van onder andere Homeland, is samen met Alex Gansa verantwoordelijk voor de serie. "Iedereen die mij een beetje kent, kent mijn fascinatie voor Spanje. En er zijn weinig verhalen die me meer boeien dan het leven van Juan Carlos", zegt hij tegen Deadline.

"Los van de ingrijpende saga van de ballingschap van zijn familie, het bestijgen van de troon en de paleisintriges die daarop volgden, is het een intiem verhaal over een man die gevangen zit tussen twee werelden en wiens persoonlijke opoffering en liefde voor het land uiteindelijk democratie naar het Spaanse volk brachten."

Wanneer de serie te zien is, is vooralsnog niet bekend. De productie van de reeks moet nog beginnen.