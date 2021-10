Hanna van Vliet en Thorn de Vries, die de hoofdrollen vertolken in de bioscoopfilm ANNE+, zijn trots op de intieme scène die zij spelen in de film.

De film is gebaseerd op de gelijknamige serie, waarin de lesbische Anne (Van Vliet) terugdenkt aan al haar liefdes uit haar studententijd. De serie, waarvan tot nu toe twee delen zijn gemaakt, kreeg in binnen- en buitenland lovende kritieken door onder meer de queerrepresentatie.

"Die scène met Lou (het personage van De Vries, red.), dat is wel een bijzondere seksscène voor een Nederlandse film", vertelt Van Vliet aan NU.nl. "Eigenlijk voor het filmlandschap überhaupt, omdat het zo kwetsbaar is."

Zonder te veel weg te willen geven: in de bewuste scène belanden de twee in bed, waarbij het oog van de kijker ook valt op de littekens van de non-binaire Lou.

"Dat werd drie maanden na mijn top surgery opgenomen, dus het voelde sowieso super kwetsbaar", aldus De Vries. "Je lichaam is nog aan het helen. Mijn lichaam voelde nieuw aan voor mij. Ik was veel spiermassa verloren, want ik kon niet sporten. Maar de sfeer op de set voelde heel veilig en ik ben heel trots op die scène."

'Je maakt een soort choreografie'

De acteurs kregen bij het opnemen van de scène hulp van een intimiteitscoach. "We hebben het echt gerepeteerd, zodat je je geen zorgen hoeft te maken", legt De Vries uit.

Van Vliet: "Je hebt het met elkaar over wat je wel en niet wil, waar je wel en niet aangeraakt wil worden. Je maakt een soort choreografie, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Eigenlijk heel logisch."

Volgens beiden zou een intimiteitscoördinator een vast onderdeel van een filmset moeten zijn. De Vries: "Dat begint nu pas een beetje op gang te komen."

'Met open armen ontvangen'

De Vries is een nieuw gezicht in de film ANNE+. "Ik kwam in een warm bad terecht. Je komt bij een hechte groep mensen, maar ik werd met open armen ontvangen. Daarnaast heb ik veel geleerd. Ik kreeg de kans om samen te spelen met Hanna, terwijl ik toen pas een jaartje acteerervaring had. Bovendien is het heel fijn om een project te doen waarvan je weet dat veel mensen er iets aan gaan hebben."

Dat laatste beaamt Van Vliet, die voor haar rol in de serie vorig jaar werd genomineerd voor een Gouden Kalf. "Het is niet alleen leuk, maar ook belangrijk. We krijgen elke dag berichten van mensen die zich minder eenzaam voelen, die nu uit de kast durven te komen of niet meer het gevoel hebben dat ze anders zijn. Ik denk dat wij in die zin rolmodellen zijn geworden voor jonge mensen en jonge meisjes."

De actrice ging daardoor ook nadenken over de vraag: wie ben ik en wat kan ik betekenen? "Iedereen stelt zich kwetsbaar op in dit project. Je ziet huid, je ziet littekens, het is niet gepolijst. Ik vind dat heel tof en ik hoop dat dat anderen inspireert om zich ook wat kwetsbaarder op te stellen."

ANNE+ gaat op 14 oktober in première. De film zal daarna wereldwijd beschikbaar komen op Netflix.