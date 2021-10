Netflix gaat de scènes uit de Netflix-hit Squid Game waarin per abuis een bestaand telefoonnummer te zien is aanpassen, schrijft BBC News. De eigenaresse van het nummer werd platgebeld nadat het in de serie was verschenen en eiste actie van de streamingdienst.

"Samen met de productiemaatschappij proberen we dit op te lossen, waarbij we ook de scènes waarin het nummer te zien is zullen aanpassen", laat Netflix in een verklaring weten.

De anonieme vrouw - eerder werd onterecht gemeld dat het om een man ging - vertelde dat zij dagelijks meer dan vierduizend keer wordt gebeld door veelal jonge kijkers van de show. De bellers vroegen haar bijvoorbeeld of zij mee mogen doen aan het spel dat in Squid Game centraal staat.

Haar nummer stond op visitekaartjes die in de eerste aflevering werden uitgedeeld en door personages gebeld moest worden om deel te kunnen nemen aan het dodelijke survivalspel in de serie.

De negendelige serie gaat over een samenleving waarin een mysterieuze organisatie mensen met schulden rekruteert om te strijden in een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes, om zo kans te maken op 38 miljoen dollar.