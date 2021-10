Do Not Hesitate van regisseur Shariff Korver is geselecteerd om namens Nederland een gooi te doen naar de Oscar in de categorie International Feature Film, zo werd dinsdag bekend. Hoe verloopt zo'n selectieproces en hoe bijzonder is het dat deze (nog) onbekende film werd gekozen?

Tegen deze titels nam Do Not Hesitate het op 10 Songs for Charity van Karin Junger

ANNE+ van Valerie Bisscheroux

De Expeditie van de Familie Vos van Bob Wilbers

I Don't Wanna Dance van Flynn von Kleist

A Man and a Camera van Guido Hendrikx

Meskina van Daria Bukvic

Mijn Beste Vriendin Anne Frank van Ben Sombogaart

Mitra van Kaweh Modiri

De Oost van Jim Taihuttu

Shadow Game van Eefje Blankevoort en Els van Driel

Silence of the Tides van Pieter-Rim de Kroon

De Slag om de Schelde van Matthijs van Heijningen jr.

De Veroordeling van Sander Burger

Dat Do Not Hesitate voor veel mensen een onbekende titel is, is niet zo gek. De film moet namelijk nog uitkomen in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op 11 november. Andere titels die een gooi deden, zoals De Slag om de Schelde, De Oost en De Veroordeling, doen wel bij veel mensen een belletje rinkelen omdat ze al te zien zijn of stof deden opwaaien.

De beslissing om Do Not Hesitate in te sturen werd genomen nadat de film werd vertoond op Tribeca, het grootste onafhankelijke filmfestival van New York. "We gingen daar in juni in première en merkten dat de film goed werd ontvangen", vertelt producent Erik Glijnis van Lemming Film aan NU.nl.

Do Not Hesitate gaat over drie jonge soldaten die op vredesmissie gaan naar het Midden-Oosten. "Amerikanen staan bekend als patriotten en er is veel discussie over het leger. Er waren hele levendige nagesprekken en we hadden toen al het gevoel dat de film wellicht aansprekend zou kunnen zijn voor een wereldwijd publiek."

Het vertrekpunt voor Do Not Hesitate was een nieuwsbericht waarin werd gemeld dat Nederlandse soldaten zich na terugkeer uit Uruzgan (Afghanistan) misdroegen tijdens een debriefing op Kreta. "Shariff Korver, de regisseur, vroeg zich af wat daar nou eigenlijk gebeurd was en ging in gesprek met soldaten. Uiteindelijk heeft hij een heel klein verhaal gemaakt over drie soldaten die tijdens een vredesmissie een voertuig met pech moeten bewaken. Ze worden achtergelaten en moeten zelf beslissingen nemen en dat loopt volledig uit de hand."

'De opdracht is duidelijk'

Naast Do Not Hesitate werden nog dertien Nederlandse films aangemeld bij SEE NL, het bureau dat de selectie van de Nederlandse Oscar-inzending coördineert. Veertien aanmeldingen is vrij gemiddeld, vertelt SEE NL-directeur Ido Abram. "Zo'n film moet aan allerlei eisen voldoen, maar de belangrijkste is dat-ie uiterlijk op 31 december 2021 een bioscooppremière moet hebben gehad."

Vervolgens kijken de zeventien leden van de Nederlandse Oscar Selectie Commissie, onder wie de directeur van het Nederlands Film Festival, afgevaardigden van verschillende brancheverenigingen en Abram zelf, naar alle inzendingen.

"Iedereen krijgt een duidelijke opdracht mee: kies de film waarvan je denkt dat die de grootste kans heeft om een Oscar te winnen. Dat is heel belangrijk en het is ook best lastig om niet voor de film te gaan die je zelf het mooist vindt."

Daarna gaan alle commissieleden met elkaar in gesprek. "Dat is een levendige discussie, kan ik je vertellen", aldus Abram, die per film bespreekt wat de mogelijke pluspunten zijn. "We proberen altijd in het achterhoofd te houden met welke film we een Oscar zouden kunnen winnen."

De commissieleden bespreken welke film een internationaal publiek kan aanspreken, welke partijen aan de film vastzitten (soms komt een film niet alleen in de bioscoop, maar ook op een streamingdienst) en op welke films de keuze in het verleden is gevallen. "Er waren dit jaar echt meerdere films die kanshebbers zouden kunnen zijn. Maar de Academy is heel erg aan het veranderen, dus je weet ook niet waar mensen voor vallen. Het blijft een gok."

Film heeft niet automatisch nominatie voor een Oscar

Na de discussie leveren de commissieleden een voorlopige top drie in, maar die wil nog niks zeggen over de uiteindelijke keuze. Een week na de discussie mag iedereen één stem op één film uitbrengen. "Het is een totaal democratische stemming. Ik krijg alleen de titel door met de meeste stemmen", zegt Abram.

En nu? Dat Do Not Hesitate is geselecteerd, betekent nog niet dat de film ook een Oscar-nominatie krijgt. De film komt eerst op een shortlist, die meestal uit een stuk of twintig titels bestaat. Uit die shortlist, die eind dit jaar bekendgemaakt wordt, worden de uiteindelijke vijf nominaties gekozen door de Academy.

"Wij gaan nu met een internationale publicist, de producent en regisseur van de film en de sales agent van de film een campagne opzetten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden van de Academy de film kunnen zien", zegt Abram. "Dat is geen sinecure, want corona speelt ons nog steeds parten. Normaal gesproken organiseer je een lunch en een borrel met een viewing, maar dat gaat nu allemaal wat minder makkelijk. Maar we hebben een hele goede publicist, dus ik heb er alle vertrouwen in."

Do Not Hesitate werd afgelopen week in Nederland vertoond op het Nederlands Film Festival en is tot op heden verkocht voor release in onder meer Polen, Griekenland, Zuid-Korea en Australië.