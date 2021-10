De film Do Not Hesitate van regisseur Shariff Korver is geselecteerd om namens Nederland te worden ingezonden voor de Oscars in de categorie International Feature Film.

De film, waarin hoofdrollen zijn weggelegd voor Joes Brauers (Quo vadis, Aida?), Tobias Kersloot en Omar Alwan, gaat over drie jonge soldaten op een vredesmissie in het Midden-Oosten. Ze zijn op zichzelf aangewezen als hun militaire voertuig met pech midden in de woestijn vast komt te staan. Steeds meer losgeraakt van de werkelijkheid proberen de soldaten het hoofd koel te houden.

Do Not Hesitate werd uit veertien aanmeldingen gekozen door een selectiecommissie, bestaande uit zeventien afgevaardigden van verschillende filmbrancheverenigingen en organisaties in de Nederlandse filmindustrie. Op 21 december maakt de Academy de shortlist bekend en op 8 februari worden de nominaties in alle categorieën bekendgemaakt. De 94e Oscar-uitreiking vindt plaats op 27 maart 2022.

De laatste keer dat Nederland een Oscar won voor de beste lange speelfilm was in 1998, toen Karakter won. De laatste keer dat een Nederlandse speelfilm een nominatie kreeg, was in 2004: De Tweeling. In 2014 sleepte de korte film A Single Life ook nog een nominatie in de wacht.

Distributeur September Film brengt de film op 11 november 2021 uit in de bioscoop. De keuze voor Do Not Hesitate is opmerkelijk te noemen, omdat er met onder meer De Slag om de Schelde, De Oost en De Veroordeling veel sterke titels in de race waren.