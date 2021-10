HBO Max komt volgend jaar naar Nederland. Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens een livestream van het streamingplatform van WarnerMedia. De datum van de lancering en de prijs voor een abonnement zijn nog niet bekend.

Het platform met films en series van onder meer tv-zender HBO en studio Warner Bros., werd vorig jaar gelanceerd in onder meer de Verenigde Staten. Vanaf 26 oktober is HBO Max beschikbaar in de eerste landen in Europa, waaronder Zweden, Denemarken en Spanje. Begin volgend jaar komen daar onder meer Bulgarije, Kroatië, Polen en Portugal bij.

Nederland is later in 2022 aan de beurt, net als bijvoorbeeld Griekenland, IJsland en Turkije. HBO Max zal in 2026 in 190 landen beschikbaar zijn.

Tijdens de livestream werd onder andere de eerste teaser van de Game of Thrones-prequel House of the Dragon vertoond. Daarnaast sprak Sarah Jessica Parker een boodschap in vanaf de set van Just Like That, het vervolg op Sex and the City. De nieuwe serie zal in Nederland vanaf de release van het platform te zien zijn.