Ondanks het enorme succes van Squid Game was het ontwikkelen van de Netflix-serie "een enorme gok", vertelt de Zuid-Koreaanse regisseur Hwang Dong-hyuk aan Korea Times.

"Het verhaal schrijven is nog steeds een avontuur, net zoals dat ongeveer tien jaar geleden een avontuur was", zegt Hwang, die het idee voor de serie al in 2009 had uitgewerkt. "Ik wist dat het alles of niets zou worden: een meesterwerk of een eigenzinnige flop."

De negendelige serie gaat over een mysterieuze organisatie die mensen met schulden rekruteert om mee te doen met een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes, om zo kans te maken op 38 miljoen dollar.

"Het idee achter de serie was erg experimenteel. Ik vroeg me continu af of het publiek zou geloven dat de personages hun leven zouden riskeren om kinderspelletjes te spelen."

Vervolg niet uitgesloten

Hwang legt uit dat het proces, van het schrijven van de scripts tot het filmen ervan, hem enorm veel stress bezorgde.

"Elke avond voor het filmen dacht ik altijd na over manieren om de scènes te verbeteren en de scripts te herzien. Het stressniveau was maximaal; dat deed me echt wat. Mijn werk heb ik altijd als uitdagend beschouwd, maar dit project bracht nog veel meer risico met zich mee, dus ik heb er alles aan gedaan om er iets moois van te maken."

Ondanks de stress die de serie hem bezorgde, sluit de Zuid-Koreaan een vervolg op Squid Game niet uit. Volgens hem zijn er te veel fans die op een tweede deel wachten. "Ik was voor alles verantwoordelijk: schrijven en regisseren. Dat was mentaal en fysiek te veel voor me. Daarom maak ik me zorgen of ik het weer allemaal zelf zou kunnen als we een tweede seizoen gaan maken. Maar er zijn te veel fans; voor mijn gevoel kan ik niet weigeren."

De serie is voor Hwang "een zegen en een last", vertelt hij. "Het is een erkenning, maar het zal me voor altijd achtervolgen. Vanaf nu zal alles met Squid Game worden vergeleken."