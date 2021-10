De nieuwste James Bond-film No Time To Die heeft tijdens het eerste weekend in Nederland 3,5 miljoen euro opgebracht. Dat is meer dan welke andere Bond-film in de geschiedenis ook, meldt distributeur Universal Pictures.

Na de films The Lion King en Avengers: Endgame kende No Time To Die ook de op twee na beste bioscoopopening ooit in Nederland.

Inmiddels hebben meer dan 300.000 mensen No Time To Die al gezien in Nederland. Universal laat weten heel trots te zijn op dit resultaat, zeker na alle discussies over QR-codes. Bioscopen en theaters moeten sinds twee weken een coronapas vragen aan bezoekers, anders mogen zij niet naar binnen.

De nieuwste Bond-film kwam afgelopen week uit in 54 landen, na meerdere malen uitstel vanwege onder meer de coronapandemie. Wereldwijd bracht de film het eerste weekend 119 miljoen dollar (ruim 102 miljoen euro) op.

No Time To Die draait nog niet in de VS, Frankrijk, Australië en China. De Nederlandse cijfers zijn in verhouding tot andere landen "meer dan bovengemiddeld", aldus Universal.

Acteur Daniel Craig vertolkt in No Time To Die voor de vijfde en laatste maal de rol van geheim agent 007. In de film neemt Bond het op tegen een maniak die de wereld bedreigt met een virus.