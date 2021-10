Een Zuid-Koreaanse man wordt platgebeld sinds zijn mobiele telefoonnummer in de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game te zien is. Wat kun je doen als jouw eigen 06-nummer in een serie of film te zien is?

Squid Game (foto) gaat over een bedrijf dat mensen de kans geeft grote sommen geld te verdienen door deel te nemen aan gevaarlijke spelletjes. Het bedrijf in de serie bestaat niet, maar het nummer op de visitekaartjes is wel degelijk in gebruik.

De eigenaar van het nummer zegt dat hij sinds het verschijnen van de serie wordt platgebeld door Squid Game-fans, die erachter willen komen of het nummer echt is. Op sommige dagen krijgt hij zoveel berichten en oproepen dat de batterij van zijn mobiele telefoon wordt leeggezogen.

De man zou het probleem kunnen oplossen door een ander mobiel telefoonnummer te kiezen. Maar dat vertikt hij, want het gaat om een zakelijk nummer dat hij niet wil opgeven.

Netflix moet volgens de man maar een oplossing voor het probleem gaan bedenken. Ondertussen wordt uitgezocht of de productiemaatschappij zich met het tonen van het nummer schuldig heeft gemaakt aan het lekken van persoonsgegevens.

'Je kunt een klacht bij ons indienen'

Wie zijn eigen 06-nummer in een serie of film terugziet moet volgens een woordvoerder van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) direct contact opnemen met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het tonen van dat nummer.

Dat geldt ook als er geen naam bij dat nummer vermeld staat. Een telefoonnummer dat zonder naam in beeld wordt gebracht, valt namelijk alsnog onder persoonsgegevens, omdat het herleidbaar is tot een echt persoon als je het nummer belt.

"Als jouw persoonsgegevens gelekt of gebruikt worden en je bent het daar niet mee eens, dan moet je als eerste contact opnemen met de organisatie of het bedrijf dat dit gedaan heeft. Je moet kenbaar maken dat je het er niet mee eens bent en op een oplossing aandringen. Als dat nergens toe leidt, dan kun je een klacht bij ons indienen", laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

'Hoe erg wij dat ook vinden'

De AP is een onafhankelijke toezichthouder en houdt houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. De AP kan in sommige gevallen boetes uitdelen of dwangsommen opleggen. Maar wie een klacht indient bij de AP, hoeft er niet op te rekenen onmiddellijk te worden geholpen.

"We zijn een organisatie die met veel te weinig mensen werkt. Er is te weinig geld om het werk te kunnen doen waarvoor we zijn opgericht. We vinden het heel erg om te zeggen, maar als je bij ons een klacht indient, dan duurt het een tijdje voordat we aan de behandeling ervan toekomen. Hoe erg wij dat ook vinden."

De AP weet niet hoe de situatie in Zuid-Korea is ontstaan en wat daarmee zal gebeuren.

Zoeken naar ongebruikte 06-nummers

Maar wat kunnen serie- en filmmakers doen om een boete te voorkomen? Om die vraag te beantwoorden moeten we bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wezen. De ACM is, net als de AP, een toezichthouder, maar geeft ook de mobiele telefoonnummers in Nederland uit.

Een woordvoerder zegt tegen NU.nl dat de ACM niet kan controleren of een aangeleverd 06-nummer in gebruik is. Wel kan de toezichthouder, mocht een regisseur of producent daar bijvoorbeeld om vragen, een 06-nummer noemen waarvan zeker is dat het op dat moment niet in gebruik is.

Volgens de woordvoerder gebeurt dit in de praktijk wel af en toe. Op die manier weten serie- en filmmakers zeker dat hun kijkers niemand zullen platbellen.