Rusland stuurt volgende week een actrice en een regisseur naar de ruimte om daar een film op te nemen. Ze blijven bijna twee weken in het ruimtestation ISS, 400 kilometer boven de aarde. Het is de eerste buitenaards opgenomen film.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA kondigde vorig jaar al aan samen met acteur Tom Cruise een film te willen maken in het ISS. Rusland wil nu als eerste zo'n uniek project uitvoeren.

De actrice is de 37-jarige Yulia Peresild. Zij speelt de hoofdrol in de film Vizov (de uitdaging).

In de film wordt een ruimtevaarder onwel. Hij kan niet terug naar de aarde en daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden. Het camerawerk in de nieuwe film wordt gedaan door Klim Shipenko, die meegaat naar het ISS.

Op weg naar het ISS krijgen Peresild en Shipenko gezelschap van de ervaren kosmonaut Anton Shkaplerov. Samen worden ze dinsdag 5 oktober rond 10.55 uur (Nederlandse tijd) gelanceerd. Na iets meer dan drie uur vliegen komen ze aan bij het ISS. Daar wonen nu al drie Amerikanen, twee Russen, een Japanner en een Fransman.

In de nacht van 16 op 17 oktober moeten Peresild en Shipenko terugkeren naar de aarde.