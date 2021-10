Het Nederlands Film Festival (NFF) en de Dutch Academy For Film (DAFF) herkennen zich niet in de verontwaardiging die is ontstaan nu de eerste genderneutrale Gouden Kalveren voor acteurs enkel naar mannen zijn gegaan.

"De stemmer heeft gesproken. We vertrouwen erop dat de stemmer gekozen heeft voor diegene die de beste vakprestatie heeft geleverd", liet de woordvoerder van het NFF weten.

DAFF-directeur Jenny Booms deelde die mening. Ook zij heeft vertrouwen dat de stemgerechtigden "gekozen hebben voor diegenen die de beste prestatie hebben geleverd binnen hun categorie."

Voor het eerst werd er voor de categorieën beste hoofdrol en beste bijrol één prijs uitgereikt. In plaats van een beeldje voor de beste acteur of actrice, ging de prijs naar de beste hoofdrol. Hierop gingen alleen mannelijke acteurs er met deze prijzen vandoor.

'Te triest voor woorden'

De organisatie van de Gouden Kalveren kon op de nodige kritiek rekenen, onder anderen van een aantal BN'ers.

"Lieve, fantastische talentvolle actrices van Nederland. Zullen we gewoon een eigen gala oprichten? Want dit is echt te triest voor woorden wat hier nu plaatsvindt", schreef presentatrice Yora Rienstra zaterdag op Instagram.

"Uiteraard niets ten nadele van het talent van mannen, maar de organisatie mag zich diep schamen."

Ook actrice Katja Herbers, bekend van haar rol in de serie Westworld, had commentaar op de organisatie. "De Kalveren zijn genderneutraal en van de weeromstuit heeft geen enkele vrouw of genderneutrale acteur een acteerprijs gewonnen", schreef ze zaterdag op Twitter.

"Dat genderneutrale komt mannen wel heel goed uit", vond Maryam Hassouni, bekend van haar rol in de serie Dunya & Desie.

Mensen die mogen stemmen voor de Gouden Kalveren zijn onder anderen winnaars van het Gouden Kalf sinds 1981, Nederlandse winnaars van hoofdprijzen in het internationale filmcircuit en leden van de Dutch Academy For Film.