Billie Eilish heeft een rol te pakken in de aankomende live-uitvoering van Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. De zangeres neemt de rol van Sally, de geliefde van Jack Skellington, op zich in de muzikale theateropvoering van de beroemde stop-motionfilm uit 1993.

The Nightmare Before Christmas van de Amerikaanse regisseur Tim Burton wordt op 29 en 31 oktober tweemaal live opgevoerd in het Banc Of California Stadium in Los Angeles.

Op deze avonden wordt de film vertoond op een groot scherm en wordt de muziek live gespeeld door een orkest. Ook de zangpartijen zijn live, waaronder het nummer Sally's Song, dat beide avonden gezongen zal worden door Eilish.

Ook enkele van de stemacteurs van de originele film doen mee aan deze bijzondere opvoering van de halloweenfilm. Danny Elfman, ook de componist van de filmmuziek, doet mee als Jack Skellington. Catherine O'Hara verzorgde in de film de stem van Sally, maar haar deelname is nog niet aangekondigd.

Elfman is blij met de komst van de Amerikaanse zangeres. "Ik ben er ontzettend opgetogen over dat Billie zich bij de Nightmare-ploeg voegt."