Fedja van Huêt heeft het Gouden Kalf gewonnen voor zijn hoofdrol in de film De Veroordeling. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de 41e editie van het Nederlands Film Festival dat plaatsvond in Utrecht.

Huêt was samen met Elise Schaap (Mijn Vader is een Vliegtuig), Elsie de Brauw (Drijfzand), Martijn Lakemeier (De Oost) en Romana Vrede (I Don't Wanna Dance) genomineerd voor de prijs.

Voor het eerst werd er geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Voor de categorieën beste hoofdrol en beste bijrol werd één prijs uitgereikt: de Gouden Kalf voor de beste hoofdrol. De nominaties werden bepaald door de vakjury en de Dutch Academy For Film (DAFF).

"In eerste instantie vond ik het wel jammer omdat er een prijs weggaat", vertelde Schaap vrijdag in de aanloop naar de uitreiking in een interview met RTL Boulevard. "Ik denk: in de Nederlandse filmwereld kunnen we alle publiciteit gebruiken, dus hoe meer prijzen, hoe beter. Aan de andere kant: als daar genoeg draagvlak voor is, en dat is er, dan gaan we dat gewoon doen."

Dit is het vierde Gouden Kalf voor Huêt, die de prijs eerder won in de categorieën beste acteur in de film Amnesia en beste mannelijke bijrol in Nachtrit. Ook won hij eerder de speciale juryprijs voor De Prins en het Meisje.

Mocro Maffia krijgt Gouden Kalf voor beste dramaserie

Het Gouden Kalf voor de beste film ging naar De Veroordeling. Bon Bini: Judeska in da House won de publieksprijs. Werner Kof won de prijs voor zijn rol in de dramaserie Commando's.

In de categorie beste bijrol speelfilm won acteur Yorick van Wageningen voor zijn rol in De Veroordeling. Het Gouden Kalf voor de beste dramaserie ging naar Mocro Maffia. Bert Bouma en Sander Burger wonnen met De Veroordeling een Gouden Kalf voor het beste scenario.

Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden wonnen een Gouden Kalf voor de beste regie van de boekverfilming Kom hier dat ik u kus. Beste lange documentaire werd Shadow Game van Els van Driel en Eefje Blankevoort.

De Slag om de Schelde won prijzen voor sound design, camera, montage, production design en costume design.