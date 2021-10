Vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt tijdens de slotavond van de 41e editie van het Nederlands Film Festival, dat plaatsvindt in Utrecht. NU.nl houdt alle winnaars (vetgedrukt) live bij.

Voor het eerst wordt er voor de categorieën beste hoofdrol en beste bijrol één prijs uitgereikt. In plaats van een beeldje voor de beste acteur of actrice, gaat de prijs naar de beste hoofdrol. De nominaties zijn bepaald door de vakjury en de Dutch Academy For Film (DAFF).

Beste Film

Kom hier dat ik u kus

Mijn Vader is een Vliegtuig

De Oost

De Slag om de Schelde

De Veroordeling

Beste Scenario

Bert Bouma en Sander Burger - De Veroordeling

Jeroen Scholten van Aschat - I Don't Wanna Dance

Paula van der Oest - De Slag om de Schelde

Beste Regie

Matthijs van Heijningen - De Slag om de Schelde

Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden - Kom hier dat ik u kus

Sander Burger - De Veroordeling

Beste Hoofdrol Speelfilm

Elise Schaap - Mijn Vader is een Vliegtuig

Elsie de Brauw - Drijfzand

Fedja van Huêt - De Veroordeling

Martijn Lakemeier - De Oost

Romana Vrede - I Don't Wanna Dance

Beste Bijrol Speelfilm

Jim Deddes - De Oost

Lies Visschedijk - De Veroordeling

Mark Kraan - De Veroordeling

Wine Dierickx - Kom hier dat ik u kus

Yorick van Wageningen - De Veroordeling

Beste Lange Documentaire

Dierbaren - Saskia Gubbels

Here We Move Here We Groove - Sergej Kreso

Shadow Game - Els van Driel en Eefje Blankevoort

Silence of the Tides - Pieter-Rim de Kroon

White Cube - Renzo Martens

Beste Dramaserie

Commando's - Hanro Smitsman en Iván López Núñez

Kamp Koekieloekie - Anne Barnhoorn, Joost van Hezik en Jamille van Wijngaarden

Mocro Maffia - Achmed Akkabi, Bobby Boermans en Victor D. Ponten

Beste Hoofdrol Dramaserie

Loes Schnepper - Edelfigurant

Robert de Hoog - Mocro Maffia 3

Werner Kolf - Commando's

Publieksprijs

De Slag om de Schelde

Luizenmoeder - De Film

Bon Bini: Judeska in da House