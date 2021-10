Scarlett Johansson en Disney hebben een schikking getroffen in de rechtszaak die de actrice had aangespannen vanwege de vermeende contractbreuk rondom de release van Black Widow. Dat maakten de filmstudio en Johansson donderdag bekend. Details van de schikking zijn niet bekendgemaakt.

"Ik ben erg blij dat we met Scarlett Johansson tot overeenstemming over Black Widow zijn gekomen", aldus Disney-topman Alan Bergman. Johansson liet donderdag weten ook tevreden te zijn en uit te kijken naar toekomstige samenwerkingen met de wereldberoemde filmstudio.

De actrice was het er niet mee eens dat de Marvel-film op dezelfde dag in de bioscopen en op de streamingdienst Disney+ in première ging. Het bedrag dat de actrice voor de film ontvangt, is grotendeels afhankelijk van hoeveel bioscoopkaartjes worden verkocht. Door de gelijktijdige release op Disney+ liep Johansson naar eigen zeggen geld mis. In juli klaagde ze het bedrijf aan.

Volgens de advocaat van Johansson verschuilde Disney zich achter de coronapandemie en verscheen de film meteen op Disney+, omdat het bedrijf meer abonnees wil.

Disney haalde fel uit naar de 36-jarige actrice en zei dat ze "een ongevoelige minachting" had "voor de gruwelijke en langdurige wereldwijde effecten van de COVID-19-pandemie".

Het bedrijf beweerde bovendien dat er van contractbreuk geen sprake was, omdat de actrice al ruim 20 miljoen dollar (17,2 miljoen euro) ontving voor haar acteerwerk. Ze was volgens Disney al "ruimschoots gecompenseerd" voor de release.

Het is niet bekend voor welk bedrag het filmbedrijf en de actrice een schikking hebben getroffen. Black Widow bracht wereldwijd tot nu toe zo'n 380 miljoen dollar (328 miljoen euro) op.