Bridgerton-acteur Regé-Jean Page speelt de hoofdrol in een nieuwe Netflix-thriller over een overval. De film wordt geregisseerd door Noah Hawley.

Dat meldde de streamingdienst donderdag tegen Variety. De naam van de thriller is nog niet bekend.

Page speelt niet alleen de hoofdrol in de film, maar is ook uitvoerend producent. De 31-jarige acteur brak vorig jaar door dankzij zijn rol als Simon in de populaire Netflix-serie Bridgerton. Page zal volgend jaar eerst met Ryan Gosling te zien zijn in spionage-film The Gray Man.