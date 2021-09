Antoinette Beumer leverde vorige week met Mijn vader is een vliegtuig de openingsfilm voor het Nederlands Film Festival. Recensenten prijzen met name de rol van Elise Schaap, die met haar spel ook een nominatie voor een Gouden Kalf in de wacht sleepte.

Het Parool - geeft geen sterren

"Met Mijn vader is een vliegtuig verfilmde regisseur Antoinette Beumer haar gelijknamige roman, over de veertigjarige Eva die in haar verleden duikt om de oorzaak voor haar ­paniekaanvallen te vinden. De bij vlagen ijzingwekkende verfilming laat de kijker voelen wat het is om de grip op de realiteit te verliezen."

"Jammer is het abrupte, verklarende einde, waarin de ontdekking van het weggestopte meteen de conclusie van Eva's verhaallijn betekent. Dit lijkt te suggereren dat Mijn vader is een vliegtuig vooral een mysteriefilm is, die zijn natuurlijk einde vindt wanneer de kijker samen met het hoofdpersonage stuit op het missende puzzelstukje."

Lees hier de hele recensie.

de Volkskrant - 3 sterren

"Elise Schaap, afgelopen maandag terecht genomineerd voor een Gouden Kalf, speelt een overtuigende Eva. Ze laat haar publiek voelen hoezeer haar personage het surprisefeestje háát waarmee ze wordt overvallen. Maar dit is een film waarin dat gevoel ook wordt uitgesproken, later, wanneer de gasten naar huis zijn. Eva's ongemak is hier bovendien een teken (karaktertrekken of gebeurtenissen in Mijn vader is een vliegtuig zijn vaker een teken) dat ze langzaam bezwijkt onder de druk van een ambitieus modern leven, waarin ze laveert tussen moederschap, een omvangrijke klus op het reclamebureau en een buitenechtelijke verhouding."

"Pierre Bokma is ondertussen overtuigend als Eva's vader. Dat kan hij dus ook: een wezenloze blik, af en toe een vage sprankeling in de ogen. Maar ook zijn personage belandt in situaties die uitvoerig uitspellen wat het publiek heus wel weet."

Lees hier de hele recensie.

AD - 4 sterren

"Wat is er toch mis met Eva? En waarom krijgt ze maar geen bevredigende antwoorden van andere mensen uit haar verleden of van begeleiders uit de psychiatrische instelling? Mijn vader is een vliegtuig concentreert zich vooral op de verwarring en angst die dat oproept. Eva wordt daarbij steeds banger voor zichzelf. Dat maakt haar personage blijvend empathisch, ook al is ze vaker onsympathiek dan aaibaar. Wat een grandioze vondst is het dan om publiekslieveling Elise Schaap (Ferry, Familie Kruys en De TV Kantine) te casten. En ze kan het moeiteloos aan, deze complexe, gelaagde rol. Schaap is subliem, zonder haar had het misschien allemaal nét niet gewerkt."

Lees hier de hele recensie.

Trouw - 3 sterren

"Er is een reden dat de film wat saai ­begint. Eva heeft de zaken dan nog op orde, ook al houdt ze er een minnaar op na en schrikt ze 's nachts wakker van een man die in haar droom zwijgend in de slaapkamer staat. Een dreigende verschijning die de film helaas net iets te vaak opvoert (vier keer maar liefst), want het is de kijker al snel ­duidelijk wie de man is en dat iets in Eva's jeugd heel erg is misgegaan."

"Waarschijnlijk is er flink nagedacht of de film ergens aan het eind de verklarende ­scène moest krijgen die er nu in zit. Daarin krijg je te zien wat er al die jaren geleden is gebeurd. Voor de goede verstaander was die scène niet nodig, want Eva's verdriet en verwarring zijn op zichzelf al gerechtvaardigd. Als zij zich zo voelt, dan is er blijkbaar iets gebeurd. Een ontknoping, om het zo te stellen, is niet nodig."

Lees hier de hele recensie.