Een Zuid-Koreaanse man is overspoeld door duizenden belletjes omdat zijn telefoonnummer is verschenen in de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game, meldt Yahoo.

De anonieme man vertelde dat hij dagelijks meer dan vierduizend keer wordt gebeld door veelal jonge kijkers van de show. Zijn nummer stond op visitekaartjes die in de eerste aflevering werden uitgedeeld, en moest door personages worden gebeld om deel te nemen aan het dodelijke survivalspel waar de serie om draait.

De negendelige serie gaat over een samenleving waarin een mysterieuze organisatie mensen met schulden rekruteert om te strijden in een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes, om zo kans te maken op 38 miljoen dollar.

De man dacht eerst dat het om spamtelefoontjes ging, tot hij van een vriend hoorde dat zijn nummer in de serie was getoond. "Momenteel proberen mensen me dag en nacht te bereiken omdat ze nieuwsgierig zijn. Mijn batterij loopt hierdoor leeg en mijn telefoon valt uit", vertelde hij.

Hij vindt het voorlopig geen optie om zijn nummer te veranderen, omdat het een zakelijk nummer is dat hij al tien jaar gebruikt. Ook zijn vrouw heeft last van de belletjes, omdat haar nummer op het laatste getal na precies hetzelfde is.

Netflix zou momenteel samen met de man bezig zijn met het vinden van een oplossing.