Op Nederlandse filmsets moet het vaak snel en goedkoop, zo zeggen acteurs al jaren. Maar op de set van de eerste Nederlandse Netflix Original-film Forever Rich ging het er volgens Sinem Kavus en Yootha Wong-Loi-Sing, die belangrijke bijrollen spelen, heel anders aan toe. Zij vonden het paradijselijk om te ervaren hoeveel tijd er werd gestoken in de achtergrond van hun personages.

Kavus (zie foto) speelt in Forever Rich de vriendin van rapper Richie en Wong-Loi-Sing speelt zijn manager.

"Er was gewoon heel veel tijd om over onze personages te praten. Ook buiten de scènes om. We konden Shady (El Hamus, de regisseur en medeschrijver van de film, red.) altijd bellen", vertelt Kavus, die in de film Anna speelt, aan NU.nl.

"Ik heb een bijrol, maar wel een belangrijke bijrol. Ik heb nog nooit zoveel tijd gevoeld, zoveel voorbereiding gedaan voor een bijrol. Mijn personage is geïnspireerd op vrouwelijke influencers, maar ze is wel een influencer met ballen."

In Forever Rich zitten Richie en Anna in een moeilijke fase, nu hij vooral bezig is met zijn carrière als rapper en zij liever wil dat hij zich wat meer richt op het vaderschap. "Toen ik de rol kreeg, hebben we veel gepraat over hoe die twee elkaar hebben ontmoet. Hoe het eerste en het tweede jaar van hun relatie eruitzagen en waar ze staan op het moment dat de film begint. In de film moet je voelen dat ze al lang bij elkaar zijn en dat ze vroeger een soort Bonnie en Clyde waren, maar nu uit elkaar aan het groeien zijn."

'Vaak is er geen tijd voor dit soort vragen'

Wong-Loi-Sing speelt Jessica. "Ze is de manager van Richie, maar is hun band puur zakelijk of speelt er ook iets persoonlijks mee? Is er ooit een fase geweest dat ze elkaar leuk vonden? Als acteur heb je vaak dit soort vragen, maar daar is dan geen ruimte of tijd voor", stelt de actrice.

"Of de regisseur zegt: 'Je hebt de tekst, doe gewoon je ding.' Maar ik vind het heel prettig, ook al heb ik maar een paar lines, om meer context aan een personage te geven. Waar komt ze vandaan, hoe is ze gekomen waar ze nu is? Dat geeft veel meer body aan een film. Het is fijn dat daar nu zoveel aandacht voor was."

El Hamus, die eerder De Libi regisseerde, zegt graag de tijd te nemen voor al zijn personages die voorbijkomen. "Je moet het gevoel hebben dat iedereen die wordt opgevoerd, of het nou om een grote of een kleine rol gaat, de hoofdrol had kunnen spelen. Dus ik stop er veel tijd in, ook al gaat het om een kleinere rol. Het gevaar is namelijk dat kleinere rollen door gebrek aan aandacht en denkkracht oppervlakkiger worden. En dat is zonde, want dat gaat ten koste van de geloofwaardigheid van de film en de personages."

Forever Rich is vanaf vrijdag wereldwijd te zien op Netflix.