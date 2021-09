Regisseur Shady El Hamus, die eerder succes boekte met De Libi, wil met zijn nieuwe film Forever Rich vooral een vraag voorleggen aan zijn publiek.

Forever Rich, de eerste Nederlandse Netflix Original, volgt de jonge artiest Richie (Jonas Smulders) in zijn weg naar de top van de vaderlandse hiphopscene. De werking van sociale media, rijkdom en Richies reputatie zijn belangrijke thema's die worden aangesneden.

"Wat is succes je waard? Zijn we niet een beetje obsessief geraakt in hoe uiterlijke rijkdom innerlijke armoede verbloemt?", vraagt El Hamus zich hardop af in gesprek met NU.nl.

"Alles in deze tijd lijkt zo over de buitenkant te gaan. Daarbij lijkt het alsof de binnenkant en niemand zijn in de public eye veel minder waarde heeft dan wel iemand zijn. Dat vind ik zoiets geks en ongezonds. Voor je het weet kun je niet meer gelukkig zijn, terwijl je gewoon een goede baan hebt en fijne mensen om je heen", aldus de 33-jarige regisseur. "Ik zie Richie als een product, maar ook een slachtoffer van zijn tijd."

'Richie doet domme dingen, maar Jonas maakt hem wel invoelbaar'

Richie wordt gespeeld door Jonas Smulders, met wie El Hamus al lange tijd bevriend is. "Hij heeft veel verschillende kleuren in zich, terwijl hij vaak voor een of twee specifieke kleuren gecast wordt. Bij deze rol was ik ervan overtuigd dat hij 'm zou kunnen dragen en alle facetten heeft die ervoor nodig zijn: charme, humor, zelfzuchtigheid, hardheid en agressiviteit. Maar ook een bepaalde kwetsbaarheid. Want Richie doet domme dingen, maar Jonas maakt hem wel invoelbaar. Hij is niet alleen een klootzak."

Smulders werd al bij het project betrokken toen El Hamus nog maar een vaag idee had van hoe de film eruit moest gaan zien. "Hij kwam met een idee van een halve pagina en heeft dat gepitcht", vertelt de 27-jarige Smulders.

Samen met Jeroen Scholten van Aschat en El Hamus, die samen ook De Libi schreven, puzzelde Smulders maandenlang aan Richie. "We hebben scènes bedacht, gezocht naar hoe hij eruit moest zien. Dat was een proces van wel een halfjaar. Ik wilde ook bij alle castings zijn om tegenspel te geven en zo Richies reikwijdte te ontdekken. Dat was een bijzondere manier van werken en echt een droom voor mij als acteur."

Jonas Smulders als Richie in Forever Rich. Jonas Smulders als Richie in Forever Rich. Foto: Netflix

'Sta zelf dichter bij m'n gevoel'

Smulders probeert in zijn rollen nooit helemaal te transformeren, maar altijd iets van zichzelf in een personage te stoppen. "Die naïviteit en impulsiviteit van Richie passen wel bij mij, die eigenschappen heb ik geprobeerd uit te vergroten. Zelf ben ik wel opener en sta ik dichter bij m'n gevoel."

Als Netflix Original is Forever Rich straks in meer dan 180 landen te bekijken. "Misschien neemt de film wel een vlucht in Korea of Brazilië. Dat is heel spannend", vindt Smulders. El Hamus hoopt vooral in Nederland en de Benelux indruk te maken. "En alles wat daarbij komt, is mooi meegenomen."

Forever Rich is vanaf vrijdag wereldwijd te zien op Netflix.