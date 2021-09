Filmrecensenten steken de loftrompet over No Time To Die, de laatste Bond-film waarin Daniel Craig als 007 te zien is. Van meerdere Britse kranten krijgt de film vijf sterren. Nederlandse collega's zijn ook enthousiast, maar geven de film niet het maximale aantal sterren.

The Guardian - vijf sterren

Volgens de Britse krant is Craigs laatste film episch en bevat het script "pathos, actie, drama, camp comedy, hartenzeer, macabere horror en dwaze actie". "Regisseur Cary Fukunaga heeft met verve een film neergezet die ons ook een romantische Bond laat zien, een Bond die veel affectie toont voor zijn vriendin, een Bond die niet bang is om zijn gevoelens te laten zien."

"De film staat natuurlijk bol van absurditeit en complexiteit, het is een wereld van gigantische plotwendingen. Misschien weegt niets op tegen het drama van de gekwetste Bond die we helemaal in het begin zagen, maar het is erg leuk en spectaculair. Craig en Seydoux (Léa Seydoux, die de bondgirl speelt, red.) en Malek (Rami Malek, die de schurk speelt, red.) verkopen het als de besten. En het plezier dat iedereen in dit enorme stuk entertainment heeft, spat ervan af."

The Times - vijf sterren

Ook The Times geeft het maximale aantal sterren. "De film is beter dan goed. Hij is geweldig", schrijft de recensent. "Craig zet van het begin tot het eind een charismatische persoonlijkheid neer. Hij sluit af op een geweldige, gevoelige manier."

The Telegraph - vijf sterren

Volgens de recensent van The Telegraph is No Time To Die "extravagant, bevredigend en ontroerend". "Cary Joji Fukunaga's buitengewoon bevredigende laatste hoofdstuk van het Craig-tijdperk bevat alles wat er nog mogelijk was in het 007-universum. We verwachtten u al geruime tijd, meneer Bond. Wat een opluchting en vreugde is het om u terug te zien."

NRC - drie sterren

De Nederlandse krant NRC is met drie sterren een stuk minder positief en noemt de film zelfs "bij vlagen regelrecht saai". "Even lijkt het erop alsof regisseur Cary Fukunaga met No Time To Die echt een frisse nieuwe start weet te maken. De eerste twintig minuten van de film zijn verrukkelijk."

De romantische, kwetsbare Bond die Craig neerzet, is volgens de recensent echter weinig onderhoudend. "Het zijn eigenlijk ook net zulke voor de hand liggende clichés als bij de machoman die Bond in het verleden was. James Bond lijkt te zijn gaan denken dat hij écht de wereld moet redden; of in ieder geval stevig moet bijdragen aan een betere wereld. Dat is wel een hele zware last om te torsen voor wat uiteindelijk gewoon een spannende actiefilm moet zijn in het spionnengenre. De last is Daniel Craig ook steeds zo nadrukkelijk aan te zien."

De Telegraaf - vier sterren

"Nieuwer is de emotionele diepgang van Bond zelf, een door Craig ingeslagen weg die hier verder wordt gevolgd. Ook is duidelijk dat de tijd van bondgirls als snoepje van de week - waarvan namen als Octopussy, Pussy Galore en Xenia Onatopp getuigden - nu toch echt tot het verleden behoren. Ana de Armas komt in No Time To Die misschien nog het dichtst in de buurt, maar blijkt zeker niet alleen maar sexy."

"Fukunaga, de eerste Amerikaanse regisseur van een Bond-film, levert prima werk af, al zijn z' n actiescènes soms net wat te onoverzichtelijk en langgerekt. Intussen is en blijft dit toch vooral de film van Daniel Craig, die er in No Time To Die met een knallend afscheid in slaagt een bevredigende punt te zetten achter zijn carrière als James Bond: de kille moordmachine die hij tot mens maakte. Zien dus."

