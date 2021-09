Videoland gaat een vervolg maken op Judas, de serie die gebaseerd is op het boek van Astrid Holleeder over haar broer Willem. Ook is de streamingdienst bezig met een serie die is geïnspireerd op de toeslagenaffaire.

Het vervolg op Judas wordt samen met Astrid Holleeder ontwikkeld en is gebaseerd op haar boek Familiegeheimen. Rifka Lodeizen en Gijs Naber zullen wederom te zien zijn als Astrid en Willem Holleeder.

Naar verwachting is Familiegeheimen in het najaar van 2022 op Videoland te zien.

RTL maakt daarnaast in samenwerking met Fiction Valley en La Claqueta een serie die is geïnspireerd op de toeslagenaffaire, de politieke affaire waarbij gezinnen ten onrechte werden verdacht van het plegen van fraude met kinderopvangtoeslagen. Gedupeerde ouders moesten hierdoor vaak de volledig toeslag terugbetalen, waardoor zij in geldproblemen raakten en soms hun baan of huis kwijtraakten. In de serie zal het verhaal van deze ouders worden verteld.

Advocaat Eva González Pérez, die de affaire aan het rollen bracht, zal haar medewerking aan het project verlenen. Ook RTL Nieuws-journalist Pieter Klein is betrokken bij de totstandkoming van het project. Klein deed samen met Jan Kleinnijenhuis (Trouw) onderzoek naar de toeslagenaffaire.

Wanneer de serie verschijnt, is nog niet bekend.