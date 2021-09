Daniel Craig wist van tevoren dat No Time To Die zijn laatste Bond-film zou worden, maar zorgde ervoor dat dit geen effect op zijn acteerprestaties had, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Hoewel de 53-jarige acteur vrijwillig afscheid neemt, gaat hij het maken van de films missen. "Dit zijn hele zeldzame films. Films in deze orde van grootte worden niet vaak gemaakt. De producenten Barbara en Michael zorgden ervoor dat er altijd een goede sfeer op de set was en daardoor voelde het als een gezamenlijk creatief proces. Het is wel een stressvol proces, maar daardoor voel je des te meer voldoening als het weer gelukt is. Dat ga ik allemaal missen."

In No Time To Die is Craig opnieuw te zien met bondgirl Léa Seydoux, die net als in Spectre in de huid van Madeleine Swann kruipt. "De liefde tussen haar en James Bond is het centrale thema in de film", zegt Seydoux. "Het is voor het eerst dat je meer inzicht krijgt in een vrouwelijk personage in een Bond-film. Madeleine is er niet alleen voor het plezier van James Bond. Ze heeft een persoonlijkheid, ze heeft diepte."

Voor Seydoux was deze film daarom een grotere uitdaging dan Spectre. "Sommige scènes waren heel emotioneel. Maar ik hou van liefdesverhalen, dus ik vind het fantastisch dat James Bond zich nu meer van zijn romantische kant laat zien. Hij was altijd een kille moordenaar, maar nu zie je dat hij is veranderd en zijn hart openstelt voor Madeleine."

Rami Malek als Lyutsifer Safin in No Time To Die. Rami Malek als Lyutsifer Safin in No Time To Die. Foto: BrunoPress

'Hij heeft een hele donkere, nare aard'

Uit trailers voor de film werd al duidelijk dat er ook een connectie is tussen Swann en slechterik Lyutsifer Safin, die wordt gespeeld door Rami Malek. "Het is een complex personage", zegt Malek, die voor inspiratie niet zozeer naar eerdere schurken in Bond-films keek.

"Ik ben naar de bibliotheek van grootste slechteriken uit de filmhistorie gegaan. Ik heb naar Hannibal Lecter (gespeeld door Anthony Hopkins, red.) gekeken en ik vind het fantastisch wat Heath Ledger deed in The Dark Knight. Ik hou van Javier Bardem. Hij speelde de beste schurk aller tijden: Anton Chigurh in No Country for Old Men."

Hoe slecht een personage ook is, een beetje charisma is volgens Malek altijd nodig. "Maar vergis je niet: Safin heeft een hele donkere, nare aard. Hij is een van die personen die niets geeft om wat anderen vinden. Alles draait om hem en zijn agenda."

No Time To Die is vanaf donderdag te zien in de bioscopen.