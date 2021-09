Onder anderen Elise Schaap en Fedja van Huêt zijn genomineerd voor de Gouden Kalveren, die komende vrijdag worden uitgereikt tijdens de slotavond van het Nederlands Film Festival. Beide acteurs maken kans op de prijs voor beste hoofdrol in een speelfilm.

Schaap maakt kans op de filmprijs dankzij haar rol in Mijn vader is een vliegtuig. Van Huêt is genomineerd voor zijn hoofdrol in De Veroordeling, de film over de Deventer moordzaak.

De Veroordeling heeft met elf nominaties dit jaar de meeste nominaties in de wacht gesleept. Hiermee wordt het record van elf nominaties, dat Bankier van het verzet in 2018 vestigde, geëvenaard. De Veroordeling maakt onder meer kans in de categorieën scenario en regie (Sander Burger), camerawerk en beste film.

Andere genomineerden in deze categorie zijn Kom hier dat ik u kus, Mijn vader is een vliegtuig, De Slag om de Schelde en De Oost.

Schaap en Van Huêt nemen het in de categorie beste acteur op tegen Elsie de Brauw (Drijfzand), Martijn Lakemeier (De Oost) en Romana Vrede (I Don't Wanna Dance).

Genomineerd voor de beste bijrol zijn Jim Deddes (De Oost), Lies Visschedijk (De Veroordeling), Mark Kraan (De Veroordeling), Wine Dierickx (Kom hier dat ik u kus) en Yorick van Wageningen (De Veroordeling).

Roeland Fernhout (Commando's), Michel Sluysmans (The Spectacular) en Saskia Temmink (BuZa) dingen mee in de categorie beste bijrol in een dramaserie. Robert de Hoog (Mocro Maffia), Werner Kolf (Commando's) en Loes Schnepper (Edelfigurant) maken kans op de prijs voor beste hoofdrol in een dramaserie.

Commando's, Kamp Koekieloekie en Mocro Maffia zijn de drie series die zijn genomineerd in de categorie beste dramaserie.

Genomineerden publieksprijs al bekend

Voor het eerst wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen en wordt er voor de categorieën beste hoofdrol en beste bijrol één prijs uitgereikt. De nominaties zijn bepaald door de vakjury en de Dutch Academy For Film (DAFF).

Eerder werden al de genomineerden voor de publieksprijs bekendgemaakt. De Slag om de Schelde, Luizenmoeder - De Film en Bon Bini: Judeska in da House maken alle drie kans op de prijs.

Het festival vindt plaats van 24 september tot en met 2 oktober. De uitreiking van de Gouden Kalveren is op 1 oktober in Utrecht. De prijzen worden sinds 1981 jaarlijks uitgereikt.