Tientallen katholieken zijn afgelopen weekend in New York de straat opgegaan om te demonstreren tegen Benedetta, de nieuwe film van Paul Verhoeven over een lesbische non. Volgens de demonstranten maakt de Nederlandse regisseur zich met zijn film schuldig aan godslastering. Verhoeven zou de "heiligheid van katholieke nonnen beledigen".

Het protest vond plaats voorafgaand aan de Amerikaanse première van de film op het New York Film Festival. De demonstranten riepen gebedjes door megafoons.

Benedetta, die in juli hoge ogen gooide op het filmfestival van Cannes, vertelt over de lesbische liefde tussen twee nonnen in de late Middeleeuwen.

De 83-jarige Verhoeven baseerde zijn film op de verslagen van verhoren waar de inquisitie de vrouwen aan onderwierp nadat hun relatie aan het licht kwam. In een van de meest omstreden scènes wordt een van de twee vrouwen bevredigd met een dildo in de vorm van een Mariabeeld.

Eerder werd de film in Rusland al verboden. Het verhaal over de lesbische nonnen is in strijd met de Russische wet, die het verbiedt om in films onderwerpen als homoseksualiteit en godslastering aan te snijden.

Benedetta draait vanaf 14 oktober in de Nederlandse bioscopen. Distributeur Independent Films laat desgevraagd weten dat in Nederland vooralsnog niemand over de film heeft geklaagd.