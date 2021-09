De dramaserie Sex/Life krijgt een vervolg. Netflix werkt aan een tweede seizoen van de serie, die gebaseerd is op het veelgeprezen boek 44 Chapters About 4 Men, meldt Deadline.

De serie draait om de gelukkig getrouwde Billie Mann, haar man Cooper Connelly en haar ex Brad Simon. Hoe meer Billie terugdenkt aan Brad, hoe meer ze zich afvraagt of haar huidige leven het leven is dat ze wil leiden.

De hoofdrollen worden ook in het nieuwe seizoen gespeeld door Sarah Shahi (Billie), Mike Vogel (Cooper), Adam Demos (Brad) en Margaret Odette.

De eerste reeks van Sex/Life verscheen in juni dit jaar. De serie werd meteen een hit. In de eerste vier weken keken volgens Netflix 67 miljoen huishoudens minstens twee minuten naar de serie.

Slechts twee Netflix-series leverden in het eerste seizoen meer kijkers op. Bridgerton en The Witcher waren volgens de streamingdienst nog populairder.