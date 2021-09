Het derde seizoen van de populaire Nederlandstalige Netflix-serie Undercover is vanaf 21 november te zien bij de streamingdienst. Frank Lammers, Elise Schaap en Tom Waes keren terug in het nieuwe seizoen van de misdaadserie.

Het derde seizoen bestaat uit acht afleveringen, maakt de streamingdienst bekend. De afleveringen zullen wekelijks verschijnen.

Het nieuwe seizoen draait wederom om Ferry Bouman (Lammers) en undercoveragent Bob (Waes), maar introduceert ook een nieuw stel, gespeeld door Murat Seven en Nazmiye Oral. Bouman komt de gevangenis uit en ontdekt dat Serkan en Leyla (Seven en Oral) het nu voor het zeggen hebben in de xtc-wereld.

Bob wordt wegens wangedrag ontslagen bij de politie en moet een rechtszaak doen verdwijnen door wederom undercover te gaan, dit keer in de wereld van Serkan en Leyla Bulut.