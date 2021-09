Fans moeten nog even geduld hebben voordat ze weten wie de opvolger van Daniel Craig als James Bond wordt. Gesprekken over de nieuwe hoofdrol in de filmreeks beginnen op zijn vroegst volgend jaar, vertelde producent Barbara Broccoli maandagochtend aan radiozender BBC Radio 4.

"We willen dat Daniel de tijd heeft om dit moment te vieren. Volgend jaar zullen we gaan nadenken over de toekomst", zei Broccoli een dag voor de wereldpremière van No Time To Die, de 25e Bond-film.

Voor Craig komt er na vijf Bond-films in bijna zestien jaar een eind aan zijn avontuur als 007. De Britse acteur is de zesde Bond na voorgangers Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton en Pierce Brosnan.