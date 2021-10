Stanley Tucci, onder andere bekend van The Devil Wears Prada en The Hunger Games, heeft een rol bemachtigd in de film die wordt gemaakt over het leven van Whitney Houston. De Amerikaanse acteur gaat volgens Deadline de rol van muziekproducent en platenbaas Clive Davis spelen.

Davis ontdekte Houston begin jaren tachtig, toen ze nog een onbekende zangeres was. De platenbaas hielp haar wereldberoemd te worden en bleef goede vrienden met Houston tot haar dood in 2012.

De biopic I Wanna Dance With Somebody, vernoemd naar de gelijknamige hit van de zangeres, moet in december 2022 uitkomen. De hoofdrol wordt gespeeld door de Britse actrice Naomi Ackie, die eerder te zien was in onder meer Star Wars: Rise of Skywalker en serie The End of the F***ing World.