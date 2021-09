Actrice Sanne Vogel gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe Nederlandse romantische comedy Foodies. De opnames gaan maandag van start en de film moet komend voorjaar in de bioscopen te zien zijn, maakt distributeur WW Entertainment zondag bekend.

Vogel speelt een populaire foodblogger die al van kinds af aan ervan droomt om een eigen kookboek te schrijven. De blogger schrijft per ongeluk een negatieve recensie over het restaurant van de gepassioneerde chef waar ze net voor gevallen is. Vervolgens werkt ze zich steeds verder in de nesten.

Andere rollen zijn er voor Sinan Eroglu, Sanne Langelaar, Holly Mae Brood, Ilse Warringa, Roué Verveer, Loek Peters, Anneke Blok en Erik van Muiswinkel.

De film wordt geregisseerd door Mannin de Wildt, die eerder succesvolle series als Rozengeur en Wodka Lime en Lotte heeft geregisseerd. Het scenario is geschreven door Floor van Lissa (Poesjes) met een scenariobijdrage van Richard Kemper (Huisvrouwen bestaan niet) en Jeroen Margry (De Club van Lelijke Kinderen).