De populaire Netflix-serie Sex Education krijgt een vierde seizoen. Dat heeft de Amerikaanse streamingdienst ruim een week na de lancering van het derde seizoen aangekondigd.

Het langverwachte derde seizoen is sinds 17 september te zien en staat sindsdien vrijwel onafgebroken in de hitlijsten van de streamingdienst. De serie gaat over het leven van de puberjongen Otis (Asa Butterfield) en zijn moeder (Gillian Anderson), die sekstherapeut is. Ook Jason Isaacs, Dua Saleh en Indra Ove zijn te zien in de reeks.

Sex Education kreeg talrijke lovende kritieken en acteur Ncuti Gatwa won een Gouden Roos, een van de belangrijkste Europese televisieprijzen. Het eerste seizoen, dat in 2019 uitkwam, was binnen een maand al meer dan 40 miljoen keer bekeken.