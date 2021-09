Herman Finkers heeft zaterdag de Zilveren Krulstaart voor het beste filmscenario van het jaar gewonnen. De Twentse cabaretier was in de race voor het scenario dat hij schreef voor de bioscoopfilm De Beentjes van Sint Hildegard. Eerder was Finkers met de film ook al genomineerd voor een Gouden Kalf.

De Beentjes van Sint Hildegard, dat meer dan 700.000 bioscoopbezoekers trok, gaat over een echtpaar dat na dertig jaar huwelijk besluit het roer een keer om te gooien. Finkers speelt de mannelijke hoofdrol. Zijn tegenspeelster in de film is Johanna ter Steege. De film is vrijwel geheel in het Twents gesproken.

In de categorie beste scenario voor een televisieserie ging de Zilveren Krulstaart naar Hugo Heinen voor zijn serie IM, over de relatie tussen Ischa Meijer en Connie Palmen.

De awards worden jaarlijks uitgereikt door het Netwerk Scenarioschrijvers, dat de Zilveren Krulstaarten profileert als de belangrijkste vakprijs voor Nederlandse scenarioschrijvers. De ceremonie vindt altijd plaats tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.