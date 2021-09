Televisieproducent en scenarist Russell T. Davies keert terug als showrunner van de sciencefictionserie Doctor Who, meldt de BBC vrijdag.

Davies, die onder andere producent was voor de series Queer as Folk, The Second Coming en Coronation Street, was van 2005 tot en met 2010 bij de televisieserie betrokken.

De belangrijkste keuze die Davies moet maken bij zijn terugkeer als showrunner (de eindverantwoordelijke die bepaalt wat de creatieve koers wordt van een productie, red.), is wie de Britse actrice Jodie Whittaker, de huidige hoofdrolspeler, moet gaan opvolgen. Whittaker is sinds de serie in 1963 op de buis kwam de dertiende acteur die de rol van Doctor Who vertolkt.

Volgens Davies is het te vroeg om te speculeren over welke kant de serie op zal gaan. "Er is nog een hele serie waarin Jodie Whittaker briljant de Doctor vertolkt, waar ik nog van ga genieten", vertelde de producent in een reactie op zijn terugkeer. "Voorlopig ben ik gewoon nog een kijker."

De terugkeer van Doctor Who in 2005 was een grote verrassing, nadat de serie tien jaar eerder was gestopt. De hernieuwde populariteit van de reeks was grotendeels te danken aan Davies' artistieke koers.

Na zijn vertrek maakte de producent onder andere de veelgeprezen serie It's a sin, over hoe de gay community in de jaren tachtig werd overvallen door de aidsepidemie.