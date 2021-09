De Zweedse muziekjournalist en regisseur Henrik Burman werkt aan een documentaire over dj Avicii, schrijft Billboard. De film moet in 2023 uitkomen.

De documentaire gaat over het leven en de carrière van de Zweedse dj, die in 2018 op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte.

In de film komen oude interviews met Tim Bergling, zoals de dj eigenlijk heette, voorbij en is archiefbeeld te zien. Ook halen zijn familie, vrienden en collega's herinneringen aan hem op.

In november verschijnt een biografie over de dj. Het boek gaat over zijn muziek, maar ook over de mentale problemen waar Bergling mee kampte.

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0800-0113.