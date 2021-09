Acteur Khalid Abdalla kruipt in het nieuwe seizoen van The Crown in de huid van Dodi Fayed, de vriend van prinses Diana die in 1997 samen met haar bij een auto-ongeluk om het leven kwam, meldt Variety.

De veertigjarige Abdalla, bekend van rollen in onder meer The Kite Runner, United 93 en Green Zone, zal in The Crown samen met Elizabeth Debicki (Tenet, The Great Gatsby) te zien zijn. Eerder werd al bekend dat zij de rol van prinses Diana in het vijfde seizoen overneemt van Emma Corrin, die Diana in seizoen vier speelde.

Ook voor de rol van de vader van Dodi, Mohamed Al Fayed, is een acteur gevonden. Salim Dau, die eerder dit jaar te zien was in Oslo, gaat de voormalige Harrods-eigenaar spelen.

De cast van The Crown viel afgelopen weekend tijdens de uitreiking van de Emmy Awards meerdere malen in de prijzen. Zo kreeg Olivia Colman de Emmy voor de beste actrice in een dramaserie voor haar vertolking van koningin Elizabeth II en kreeg Josh Connor de prijs voor de beste acteur voor zijn rol als prins Charles. Gillian Anderson won in de categorie vrouwelijke bijrol met haar rol als premier Margaret Thatcher.

Het einde van het vierde seizoen van de serie over het Britse koningshuis speelde zich af aan het begin van de jaren negentig, tijdens de aanloop naar de scheiding van Charles en Diana. The Crown zal na het zesde seizoen eindigen. Het is nog niet duidelijk tot hoever in het heden de serie door zal lopen.