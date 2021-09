De makers van de nieuwe film rond de Super Mario Bros hebben hun Mario, Luigi en prinses Peach gevonden. Chris Pratt heeft getekend voor de rol van Mario en Charlie Day deed dat voor Luigi, maakte Nintendo in de nacht van donderdag op vrijdag bekend.

Het gaat om een animatiefilm rond de personages uit de populaire videogames. Daarin maakt ook prinses Peach haar opwachting, ingesproken door The Queen's Gambit-actrice Anya Taylor-Joy.

Jack Black spreekt voor de film de stem van Bowser in, Keegan-Michael Key is Toad en Seth Rogen is gestrikt voor de stem van Donkey Kong. Super Mario Bros moet rond de feestdagen van 2022 in de bioscopen te zien zijn.