Roger Michell, die de succesvolle film Notting Hill met Hugh Grant en Julia Roberts regisseerde, is op 65-jarige leeftijd overleden. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is, schrijft BBC News.

Michell werd geboren in Pretoria in Zuid-Afrika, maar had een Britse vader en groeide op in het Verenigd Koninkrijk. Hij studeerde aan Cambridge en ging later aan de slag bij onder meer het Royal Court Theatre, waar hij met Slumdog Millionaire-regisseur Danny Boyle werkte.

Notting Hill uit 1999 was Michells grootste succes. De film werd genomineerd voor drie Golden Globes. Michell regisseerde ook de films Venus, Changing Lanes en The Mother. Ben Affleck en Samuel L. Jackson speelden hoofdrollen in Changing Lanes en Daniel Craig in The Mother.

Michell laat vier kinderen achter: Harry, Rosie, Maggie en Sparrow.