Daniel Craig is benoemd tot erecommandant bij de Britse marine, waardoor de acteur dezelfde rang heeft als zijn beroemde personage James Bond.

"Het is een voorrecht en een ongelofelijke eer dat ik benoemd ben tot erecommandant", aldus een trotse Craig.

Ook First Sea Lord Admiral Sir Tony Radakin is verheugd dat hij '007' mocht verwelkomen bij de Royal Navy.

"Daniel Craig staat al vijftien jaar bekend als 'Commander Bond', een marineofficier die ons land beschermt tijdens missies over de hele wereld. Dat doet ook de Royal Navy elke dag, met dezelfde vaardigheid en technologie als Bond."

De 53-jarige Craig is voor de laatste keer als geheim agent James Bond te zien in No Time To Die. Die film gaat volgende week in première. De makers van No Time To Die werkten tijdens de productie nauw samen met de Britse marine en het ministerie van Defensie. Zo is onder meer het oorlogsschip HMS Dragon in de film te zien.