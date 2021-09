Netflix heeft bevestigd dat er inderdaad een tweede seizoen van de populaire realityserie Tiger King komt.

"Tiger King komt dit jaar terug. Het tweede seizoen staat garant voor net zoveel chaos en gekte als het eerste seizoen", schrijft de streamingdienst op Twitter.

Geruchten over een nieuw seizoen gaan al lange tijd. Vorige maand laaiden ze weer op, toen Netflix-kijkers een aankondiging over een tweede reeks konden lezen bij het eerste seizoen. Die aankondiging werd later weer verwijderd.

In een aankondigingsvideo voor meerdere Netflix-producties zijn onder meer beelden van Joe Exotic en Carole Baskin te zien, de twee hoofdrolspelers uit het eerste seizoen. De gemoederen tussen de twee liepen zo hoog op, dat Exotic werd veroordeeld voor het beramen van een moord op Baskin.

Exotic zit momenteel een gevangenisstraf uit voor dat feit en verschillende gevallen van dierenmishandeling.