Een documentaire over het curatorschap van Jamie Spears over zijn dochter Britney Spears gaat volgende week dinsdag in première op Netflix, zo heeft de streamingdienst aangekondigd.

Wie is wie in de zaak rondom Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap heeft over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

Mathew Rosengart: de nieuwe advocaat van Britney.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jason Rubin: accountant en voorgedragen als nieuwe cocurator over de financiën van de zangeres.

Jamie Lynn Spears: het zusje van Britney, zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys verloofde.

De filmpremière is op de dag voor een nieuwe hoorzitting in de zaak rond het curatorschap. Mogelijk wordt volgende week bekend wat daarmee gaat gebeuren. De zangeres wil niet langer onder toezicht van haar vader staan.

"Dit duurt al dertien jaar en het is genoeg geweest", is te horen in een trailer voor de documentaire, die Britney vs Spears heet. Die dertien jaar slaan op de periode waarin de zangeres onder curatele staat van haar vader.

"De wereld kent Britney Spears als artiest en icoon. Maar in de laatste jaren is haar naam steeds meer verbonden aan dat ene woord: curatele", schrijft Netflix in de synopsis van Britney vs Spears.

De film moet "het explosieve verhaal over Britneys leven en haar publieke en persoonlijke zoektocht naar vrijheid" vertellen. Volgens de streamingdienst is jarenlang onderzoek gedaan voor de documentaire, waarin exclusieve interviews en ander nieuw materiaal voorbijkomen.

Britney vs Spears is geregisseerd door Erin Lee Carr, die ook als producent aan de film verbonden is.

Spears onthulde onlangs dat ze zich met haar vriend Sam Asghari heeft verloofd. De twee zijn zo'n vijf jaar bij elkaar.