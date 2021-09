Josh O'Connor, die twee seizoenen lang als de jonge prins Charles in The Crown te zien was, is klaar met praten over de populaire Netflix-serie.

"Ik ben alles bij elkaar twee jaar bezig geweest met het maken van The Crown", vertelt de acteur, die zondag een Emmy Award won voor zijn rol in de serie, aan Variety. "En de rest van mijn leven was ik erover aan het praten."

De 31-jarige O'Connor noemt dat een vreemde gewaarwording. "Soms ben je meer over je werk aan het praten dan dat je er daadwerkelijk mee bezig bent. Maar dat is volgens mij het succes van The Crown: mensen willen erover praten, willen begrijpen wat er gebeurt. Ik heb de twee beste jaren uit mijn leven gehad, maar het idee dat ik nu weer met iets anders aan de slag kan, is heel fijn."

De kans dat hij in de toekomst in de huid van andere leden van de koninklijke familie zal kruipen, acht O'Connor klein. "Dat heb ik nu gedaan en het is klaar. Het was rock-'n-roll en het was fantastisch, maar het is tijd voor iets anders."