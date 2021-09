In het derde seizoen van Luis Miguel, de Netflix-serie over de gelijknamige Mexicaanse zanger, speelt Jade Ewen de rol van Mariah Carey. De Amerikaanse zangeres had van 1999 tot 2001 een relatie met Miguel, die in de derde reeks wordt belicht.

De serie Luis Miguel vertelt het levensverhaal van de muzikant die meer dan 100 miljoen platen verkocht en in Latijns-Amerika bekendstaat als 'El Sol de México' ('De Zon van Mexico')

Voor het nummer Me Gustas Tal Como Eres, een duet met Sheena Easton, ontving de zanger een Grammy Award.

Ewen is een voormalig lid van de meidengroep Sugababes en deed in 2009 namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival.

Op haar Instagram-pagina deelde ze een teaser van het derde seizoen van Luis Miguel. "Zet je schrap, hier komt ze", schreef de Britse erbij. In de video is Ewen echter nog niet als Carey te zien.